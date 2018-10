Real Madrid moet in Europa de crisis van zich afschudden

Door Edwin Winkels



De training was, verplicht door de UEFA aan de vooravond van een Champions League-wedstrijd, vijftien minuten toegankelijk voor de pers. Genoeg, gisterochtend, om hét beeld van de oefensessie van Real Madrid te vangen en razendsnel de wereld rond te sturen. Aanvoerder Sergio Ramos die loeihard twee ballen tegen het lichaam van jeugdspeler Sergio Reguilón schoot omdat de jongen hem, even daarvoor, per ongeluk in het gezicht had geraakt. Genoeg voor de snelle conclusies: frustraties bij de aanvoerder, spanningen binnen de spelersgroep, crisis bij de Koninklijke.