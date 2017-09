Real Madrid mist mogelijk Bale tegen Espanyol

,,Het is niet ernstig, maar we willen geen risico nemen'', zei Zidane over Bale, die vorig seizoen door diverse blessures vaak afwezig was. ,,We moeten bekijken of hij kan meedoen tegen Espanyol.'' Real Madrid staat op plaats zes in de competitie. Na zes speelronden hebben de Koninklijke zeven punten achterstand op koploper Barcelona.