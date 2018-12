Real Madrid met pijn en moeite voorbij hekkensluiter

Huesca had in eigen huis zelfs meer schoten dan de winnaar van de Champions League, maar na de treffer van Bale werd er niet meer gescoord, waardoor de drie punten meegingen naar Madrid.



Real Madrid staat dankzij de zege na vijftien wedstrijden weer op de vierde plek in de Spaanse competitie, met 26 punten. Dat is dus vijf punten minder dan Barça en twee punten minder dan Sevilla en stadgenoot Atlético Madrid.



Huesca blijft laatste in La Liga met slechts zeven punten na vijftien duels.