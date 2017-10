Real Madrid met neutrale spelersbus in 'roerig' Girona

WTA Finals Pliskova als eerste zeker van halve finales

18:44 Karolina Pliskova heeft zich vandaag verzekerd van een plek in de halve finales van de WTA Finals. De Tsjechische was dinsdag in haar tweede groepswedstrijd in Singapore met twee keer 6-2 te sterk voor de Spaanse Garbine Muguruza.