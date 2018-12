Real Madrid met moeite naar drie punten tegen Valencia

Een fel Real Madrid opende sterk in het Santiago Bernabéu. Toch was het een speler van Valencia die scoorde, al was het in eigen doel. De Deen Wass was de schlemiel en zorgde zonder het te willen voor de 1-0 van Real. Daarna kreeg de thuisploeg nog meerdere kansen op meer treffers, maar die waren niet besteed aan de Real-aanvallers.



Valencia kreeg na de pauze nog een paar mogelijkheden, maar Real behield de voorsprong en maakte zeven minuten voor tijd de beslissende 2-0 via Lucas Vázquez. Zo herstelde de Koninklijke zich van de nederlaag tegen Eibar van vorige week en pakte de Champions League-winnaar weer de drie punten.



Real staat nu vijfde in La Liga, met 23 punten uit veertien wedstrijden. De achterstand op koploper Sevilla is drie punten, maar die ploeg gaat morgen op bezoek bij Alavès. Valencia blijft dertiende in de Spaanse competitie.