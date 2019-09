Real Madrid maakt het nog spannend, maar wint wel bij debuut Hazard

Hazard, die deze zomer voor zo'n honderd miljoen euro overkwam van Chelsea, begon voor het eerst in een officiële wedstrijd op de bank bij Real Madrid. De Belg kampte sinds augustus met een hamstringblessure en liet ook de interlands van België afgelopen week tegen San Marino en Schotland schieten. De Belgische wereldster zag vanaf de bank toe hoe zijn ploeggenoten een eenvoudige eerste helft beleefde in het regenachtige Madrid. De openingstreffer had al veel eerder kunnen vallen, maar het was in de 25ste minuut Karim Benzema die de score opende namens de ploeg van coach Zinedine Zidane. Die marge werd nog voor rust verdriedubbeld. Benzema maakte na ruim een halfuur zijn tweede en Casemiro deed vlak voor rust ook nog een duit in het zakje: 3-0 (zie video hieronder.)

Debuut

Levante deed vier minuten na rust wel meteen iets terug via nota bene Borja Mayoral, de huurling van Real Madrid. Hij weigerde dan ook te juichen nadat hij voor de 3-1 had getekend en zag vervolgens hoe wellicht wel zijn toekomstige ploeggenoot Hazard zijn debuut maakte. De Belg verving na een uur spelen doelpuntenmaker Casemiro.



De Belg was meteen dreigend en de 4-1 hing lange tijd in de lucht, maar in plaats van een definitieve beslissing bracht Levante juist de spanning terug in de wedstrijd. Gonzalo Melero knikte een kwartier voor de tijd de 3-2 achter Thibaut Courtois uit een hoekschop en zorgde daardoor weer voor samengeknepen billen aan Madrileense zijde.



Verder dan 3-2 liet Real Madrid, al was het met de grootst mogelijke moeite, het niet komen en dus mogen Zidane en consorten weer drie punten bijschrijven. De Koninklijke staat nu na vier wedstrijden op acht punten, eentje minder dan koploper Atlético Madrid, dat om 18.30 uur de uitwedstrijd tegen Real Sociedad speelt.