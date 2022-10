Real Madrid loopt averij op na gemiste strafschop Karim Benzema, Barcelona blijft koploper

Real Madrid heeft de koppositie in La Liga niet kunnen overnemen van FC Barcelona. De landskampioen bleef in Bernabeu steken op 1-1 tegen Osasuna. Real heeft net als de Catalanen 19 punten, maar Barcelona, dat zaterdag met 1-0 won bij Real Mallorca, heeft een beter doelsaldo.

Real-coach Carlo Ancelotti had Karim Benzema terug van een blessure en stelde de Franse spits ook meteen op. Doelman Thibaut Courtois ontbrak bij de Madrilenen en werd vervangen door de Oekraïner Andrej Loenin. Met het aanvalstrio Rodrygo, Benzema en Vinícius Júnior was het lang wachten op de openingstreffer van Real, dat de eerste zes competitieduels had gewonnen. Vlak voor rust verlengde Vinícius een lange voorzet van David Alaba met het hoofd naar de rechterhoek, onhoudbaar voor doelman Sergio Herrera.

Benzema kreeg in de tweede helft wat kansen, maar was niet trefzeker. Ineens stond het echter 1-1. Kike Garcia kopte de bal perfect in de linkerbovenhoek en klopte Loenin. Enkele minuten later had Garcia zelfs de tweede treffer op de voet na goed terugleggen van Moi Gómez, maar hij schoot links naast.

Stormloop Real Madrid

Wat volgde was een stormloop van Real, met kansen voor Rodrygo en Benzema. De Fransman kreeg in de 79e minuut een strafschop. Aanvankelijk zag de scheidsrechter er niets in, maar na aandringen van de VAR wees hij alsnog naar de stip. Daarnaast stuurde hij David Garcia van het veld. Benzema schoot de bal via de lat hard over. Vorig seizoen miste hij ook al twee strafschoppen tegenover Herrera. De spits leek zijn misser even later goed te maken, maar die treffer ging niet door wegens buitenspel. Osasuna hield stand en boekte net als vorig seizoen een zwaarbevochten gelijkspel in Madrid.