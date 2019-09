Real Madrid laat Levante angstvallig dichtbij komen bij debuutwedstrijd Hazard

Stokkers baalt: ‘Net als tegen Volendam gooien we twee punten weg’

13:34 ,,Het was een frustrerende avond. Normaal gesproken moeten we met 3-0 van het veld stappen als je de kansenverhouding ziet. We waren ongelukkig in de afwerking en hebben veel grote kansen gemist.” Finn Stokkers heeft er flink de pee in dat NAC in eigen huis op 0-0 is bleven steken tegen Jong FC Utrecht.