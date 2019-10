Real Madrid is koppositie kwijt na zeperd op Mallorca

Bredanaar Middelkoop pakt in Moskou eerste titel van het seizoen

18:52 Matwé Middelkoop heeft na vier verloren finales dan toch eindelijk zijn eerste ATP-titel van dit jaar veroverd. De 36-jarige Bredanaar was met zijn Braziliaanse partner Marcelo Demoliner de beste in Moskou. Middelkoop en Demoliner versloegen de Italiaan Simone Bolelli en Andres Molteni uit Argentinië binnen een uur in twee sets: 6-1 6-2.