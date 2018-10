Real Madrid in Bernabéu pijnlijk onderuit tegen Levante

De winnaar van de Champions League keek al na dertien minuten tegen een ruime achterstand aan (0-2). Dat was al twintig jaar niet meer voorgekomen tijdens een competitiewedstrijd in het eigen Estadio Santiago Bernabéu. José Luis Morales passeerde doelman Thibaut Courtois al na zeven minuten. Roger Martí vergrootte de zorgen bij de thuisclub in de dertiende minuut met een benutte strafschop.



Real Madrid heeft nu drie van de laatste vier competitiewedstrijden verloren. Zonder de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo komt de ploeg uiterst moeizaam tot scoren. De 1-2 van Marcelo na rust was het eerst doelpunt van Real in 481 minuten. Dat is een negatief clubrecord.