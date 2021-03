Real Madrid houdt druk op koploper Atlético dankzij goudhaantje Benzema

Dit is waarom PSV tobt in de toppers: zondag een nieuwe kans om het ‘vergif’ weer aan AZ over te doen

11:22 Hoe is het mogelijk dat PSV de laatste jaren geen wedstrijd tegen Ajax, Feyenoord of AZ meer kon winnen? Het lijkt er bijna op dat de ploeg in december 2018 een soort topwedstrijd-vergif van AZ heeft gekregen. De werkelijke oorzaken zijn divers en PSV hoopt dat ze zondag in Alkmaar deels zijn verdwenen.