Real Madrid herovert koppositie in stromende regen bij Alavés

De stevig bekritiseerde Gareth Bale had bij Alavés zijn eerste basisplaats bij Real Madrid in La Liga sinds 5 oktober. De Welshman noteerde bovendien de eerste grote kans van de wedstrijd. Via Bale ging de bal op de paal nadat de thuisploeg kort daarvoor een penalty had verdiend door een overtreding van Sergio Ramos. Zowel de scheidsrechter als de VAR vonden het vergrijp van Ramos, die voormalig Barcelona-speler Aleix Vidal licht op de voet raakte, te licht.



Uiteindelijk was het Ramos zelf die de score opende. De supporters in het Estadio Mendizorrotza zagen die eerste goal zeven minuten na rust. Die 0-1 was de derde goal van Real Madrid-aanvoerder in het huidige La Liga-seizoen.



Tekst gaat verder onder de foto...