Real Madrid haalt Aurélien Tchouaméni binnen, transfersom richting 100 miljoen euro

De middenvelder debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg en heeft inmiddels elf interlands gespeeld. In de afgelopen drie wedstrijden in de Nations League stond Tchouaméni in de basis bij de wereldkampioen. Een dag na het gelijkspel bij Oostenrijk (1-1) maakte Real Madrid bekend dat de transfer rond is. De Fransman, die eerder bij Girondins Bordeaux speelde, wordt dinsdag gepresenteerd in de Spaanse hoofdstad.