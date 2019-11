Real Madrid freewheelend naar overwinning in Eibar

Na een half uur was het duel al min of meer beslist. Karim Benzema opende in de 17de minuut met een schot met zijn linkerbeen van dichtbij de score. Drie minuten later kreeg Real een strafschop na een overtreding op Eden Hazard. Sergio Ramos faalde niet: 0-2. In de 29ste minuut kreeg Real opnieuw een penalty, die dit keer werd binnengeschoten door Benzema. De Fransman heeft nu 157 doelpunten in de competitie gemaakt voor Real, eentje meer dan Ferenc Puskás.