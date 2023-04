Real Madrid en Karim Benzema zetten FC Barcelona in eigen huis voor schut en plaatsen zich voor bekerfinale

Met samenvattingReal Madrid heeft op 6 mei in Sevilla een uitgelezen kans om tegen het verrassende Osasuna de Spaanse beker te veroveren. In een vol Camp Nou zag de geblesseerde Frenkie de Jong vanaf de tribune hoe de Madrilenen de 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd niet alleen wegwerkten, maar Barcelona, dankzij een hattrick van Benzema, zelfs vernederden met een ongekende 0-4.

Barça-trainer Xavi had het al daags tevoren gezegd: Real Madrid, in de competitie op een achterstand van twaalf punten gezet, was de favoriet omdat de ploeg de laatste jaren in duels over twee wedstrijden onverslaanbaar is, met name in de Champions League, en vaak tegen beter voetballende tegenstanders.

Ook in het Camp Nou waren de Madrilenen ondanks de achterstand die ze moesten wegwerken vanaf het begin de meer afwachtende ploeg. Ondanks dat het door blessures vier belangrijke krachten moest missen (naast De Jong ook Pedri, Christensen en Dembélé) was Barça beter, had het veel meer balbezit, claimde het tevergeefs een vroege strafschop en creëerde het meer kansen.

Maar dat is tegen Real, met zijn ongelooflijk scherpe en dodelijke counter, nooit een beslissend voordeel. Barça, dat tot dan vrij sterk had verdedigd – het incasseert dit seizoen opvallend weinig doelpunten – ondervond het op het slechtste moment. Op slag van rust leken de Catalanen met een uitstekende aanval op voorsprong te komen. Maar doelman Courtois keerde subliem de inzet van Lewandowski en binnen tien seconden was Real, met drie man tegen twee van Barça, al overgestoken naar de andere kant. Vinicius tikte de bal achter Ter Stegen: 0-1.

De treffer bleek een duidelijke oppepper voor de Koninklijke, dat de tweede helft direct offensiever begon, alsof de bezoekers het bloed roken van de aangeslagen blaugranas. Binnen vijf minuten maakte Benzema de tweede en had Real wat het wilde: een voorlopig ticket naar Sevilla, waar Osasuna verrassend in de finale wacht.

Hattrick Karim Benzema

En zo’n ticket laten de Madrilenen zich niet eenvoudig meer afnemen; zeker niet wanneer een tegenstander zich daarna wel heel eenvoudig van de eigen portemonnee laat beroven. Kessié maakte in het strafschopgebied een domme overtreding op de aalgladde Vinicius en Benzema besliste de bekerstrijd vanaf elf meter, ruim een half uur voor het einde (0-3), tot de ontzetting van de 94.000 toeschouwers die waren gekomen voor de vierde overwinning op de aartsrivaal dit seizoen.

Maar na de zege in de finale van de Supercup en die vrijwel beslissende voorsprong in de Liga kon een gebroken Barcelona de rivaal voor eigen publiek niet in een mogelijke crisis storten. Real, waar Benzema met zijn derde ook nog de 4-0 scoorde, tankte veel vertrouwen voor de Champions League, waar in de kwartfinales Chelsea wacht, voor Barça begint het wachten op de dag, ergens in mei, dat de ploeg zich kampioen zou kunnen kronen.

