Real Madrid domineert CL-verkiezing UEFA

Van Rijssel­berg­he neemt de leiding op WK

17:40 Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft de leiding genomen op het WK in de RS:X-klasse voor de kust van de Deense stad Aarhus. De olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 profiteerde donderdag van twee mindere resultaten van Pawel Tarnowski, de Pool die aan kop stond. Zelf kwam Van Rijsselberghe in de drie races die werden gevaren twee keer als vijfde en als zevende over de finish.