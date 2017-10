Real Madrid-doelman Navas onzeker voor Tottenham

Peru en Colombia lijken deal te sluiten

18:31 Het Colombia van PSV’er Santiago Arias eindigde door een 1-1 gelijkspel in Lima tegen Peru als vierde in de Zuid-Amerikaanse poule en kan daardoor ook de tickets naar Rusland boeken. James Rodriguez zette de Colombianen tien minuten na rust op voorsprong. Die goal betekende op dat moment uitschakeling voor Peru. Met een magistrale vrije trap zorgde de Peruaanse sterspeler Paolo Guerrero een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker. Daarna leken beide ploegen tevreden met die uitslag en dat was duidelijk in beeld te zien. Peru houdt als nummer vijf kans op het WK. In november speelt de ploeg nog een dubbele play-off tegen Nieuw-Zeeland om een WK-ticket.