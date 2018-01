Real Madrid boekt grote zege door goals Bale, Ronaldo en Nacho

Alliance en VVR in balans, Schijf is lachende derde

22:17 Het inhaalduel tussen Alliance en VVR eindigde in 1-1, een uitslag die vooral in het voordeel is van Schijf. Alliance is nu weliswaar koploper in 4B met een punt voorsprong op de ploeg van Cees van Beers, maar Schijf heeft twee wedstrijden minder gespeeld. VVR blijft derde met vier punten achterstand op Alliance.