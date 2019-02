Real Madrid blameert zich thuis tegen laagvlieger Girona

Rojer verliest dubbelfina­le van Fin en Fransman

15:26 Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau zijn er niet in geslaagd om net als in 2015 het dubbelspel te winnen van het ABN AMRO-tennistoernooi van Roterdam. In de finale in Ahoy waren de Fransman Jérémy Chardy en de Fin Henri Kontinen via twee tiebreaks te sterk, 7-6 (5) 7-6 (4).