Real-icoon Raúl gaat reserves Madrid trainen

'Heb meer tijd nodig' Tom Dumoulin gaat niet van start in de Tour de France

20:37 Tom Dumoulin gaat niet naar de Tour. De wielrenner van Team Sunweb is niet fit. Dumoulin kwam vorige maand in de Giro zwaar ten val. Afgelopen zondag onderging de Limburger nog een operatie aan zijn gehavende knie, waarna hij een streep zette door een hoogtestage in de Alpen.