Real en de titel van de vele doelpuntenmakers

Van Dongen start actie voor anonieme homoseksue­le voetballer: #YouCan­Coun­t­On­Me

19:53 Oranje-international Merel van Dongen is vanavond een actie begonnen om de anonieme homoseksuele voetballer uit de Premier League te steunen. Die schreef onlangs een brief naar tabloid The Sun, waarin hij aangaf dagelijks te worstelen met de geheimhouding van zijn seksuele geaardheid. De voetbalwereld is niet klaar voor een openlijk homoseksuele speler, stelt hij. Met de hashtag #YouCanCountOnMe wil Van Dongen hem een hart onder de riem steken.