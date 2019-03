Real boezemt de rivaal geen angst meer in

Door Edwin Winkels



Vroeger, heel vroeger, boezemde een bezoek aan het fort van de aartsrivaal enorme vrees in. FC Barcelona reisde decennialang naar Madrid af met een minderwaardigheidscomplex, mentaal al voorbereid om geslachtofferd te worden. Als dat eens niet zo was, zoals bij de uitzonderlijke 0-5 van het Barça van Johan Cruijff in 1973, kon daar tot in de eeuwigheid over worden gesproken, raakten oudere supporters na twintig, dertig of veertig jaar nog altijd geëmotioneerd.