Real bezweert crisis met ruime zege bij Valencia

Real Madrid was in de eerste helft heer en meester. De Spaanse grootmacht scoorde twee keer uit een strafschop. Tweemaal was Martin Montoya de schuldige. Twee oerdomme acties van de rechtsback, waarbij vooral de tweede penalty (in de rug springen van Benzema) zelfs bij een jeugdwedstrijd niet vaak vertoond wordt.



In de tweede helft kreeg de 'Koninklijke' het aanvankelijk een stuk moeilijker. Valencia drong aan en kreeg kansen op een aansluitingstreffer. Ook de nummer 3 uit La Liga wilde graag een strafschop, maar de scheidsrechter wilde er niet aan.