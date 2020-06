Real Betis woest om penalty voor De Jong

,,Ongelooflijk dat de scheidsrechter hier een strafschop voor gaf", mopperde verdediger Marc Bartra van Real Betis. De Spanjaard sprong bij een luchtduel Luuk de Jong in de rug. De Nederlandse spits van Sevilla voelde ook even de elleboog van Bartra in z'n nek en ging naar de grond. ,,Ik kwam hoger dan De Jong en hij sprong in mijn armen", zo was de uitleg van Bartra. ,,Zelfs de spelers van Sevilla waren verrast dat het een penalty was."



Lucas Ocampos opende de score in het lege stadion van Sevilla en even later verdubbelde Fernando de voorsprong (2-0). ,,Over de hele wedstrijd gezien was Sevilla beter", zei trainer Rubi van Real Betis. ,,Maar de manier waarop we die eerste goal moesten incasseren, valt moeilijk te accepteren.”