Real Betis koerst af op Europa

De ploeg van trainer Quique Setién won de voorbije weken ook van Alavés (3-1), Espanyol (3-0), Getafe (1-0) en Eibar (2-0). Het clubrecord van Real Betis is zes overwinningen op rij in La Liga, iets wat de club lukte in 1934 en tijdens het seizoen 1959-1960. Begin 1995 hield de groen-witte brigade uit Sevilla vijf competitieduels achter elkaar de 'nul'. Real Betis kan beide records volgende week evenaren als het Las Palmas ontvangt, de nummer negentien van de ranglijst.



De club van oud-PSV'er Andrés Guardado is opgeklommen naar de vijfde plaats en koerst af op een plek in de Europa League.