Real Betis klimt naar vijfde plaats bij jubileumduel Joaquín

Espanyol kwam halverwege de eerste helft nog wel op een 1-0 voorsprong door een goal van spits Sergio Garcia. Kort voor rust maakte de Argentijnse spelmaker Giovani Lo Celso de gelijkmaker namens Real Betis. De bezoekers uit Sevilla gingen in de tweede helft op zoek naar de winst, maar uiteindelijk duurde het tot aan de 85ste minuut tot rechtsbuiten Cristian Tello de 1-2 maakte. In blessuretijd maakte Espanyol-verdediger Oscar Duarte er met een eigen goal ook nog 1-3 van voor Real Betis, dat daardoor opklimt naar de vijfde plaats in La Liga. Het gat tot nummer vier Real Madrid, dat gisteren met 1-0 won van stadgenoot Rayo Vallecano, is nu vier punten.

Real Betis-clublegende Joaquín Sánchez Rodríguez speelde zijn 500ste wedstrijd in La Liga. De 37-jarige vleugelaanvaller uit El Puerto de Santa María is de achtste speler die deze mijlpaal bereikt. Het record zal voorlopig nog wel even in handen blijven van voormalig doelman Andoni Zubizarreta, die 622 competitieduels speelde voor Athletic Bilbao, FC Barcelona en Valencia. Joaquín maakte in 2001 zijn debuut voor Real Betis. Sinds 2006 kwam hij uit voor Valencia, Málaga en Fiorentina, maar in 2015 keerde hij weer terug bij Real Betis.