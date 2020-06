Real Betis geeft ondanks twee late goals zege weg tegen Granada

Podcast Pitstop | Profiel van Lewis Hamilton

15 juni Lewis Hamilton laat zich de laatste weken nadrukkelijk horen rondom de protesten in Amerika. Maar de Brit is ook pleitbezorger voor een betere wereld, veganist en tegen dierenleed. Hamilton is bovendien al zes keer wereldkampioen geworden in de Formule 1 en kan dit seizoen zijn zevende titel veroveren. De racer en de activist, die vroeger meer een glamourboy was.