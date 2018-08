Real-aanwinst Odriozola voorlopig uitgeschakeld

De rechtervleugelverdediger kreeg last van zijn beenspier in de warming-up bij een oefenwedstrijd vorige week dinsdag tegen AS Roma. Odriozola stond op het punt om in te vallen maar zag zich genoodzaakt zijn trainingspak weer aan te doen.



Real Madrid meldt niet hoe lang de verwachte hersteltijd is van de blessure van Odriozola.



Trainer Julen Lopetegui, die Odriozola liet debuteren bij de Spaanse ploeg, mist nu drie verdedigers door blessures. Naast Odriozola zijn ook Jesús Vallejo en Nacho Fernandez voor een tijd uitgeschakeld.