RC Strasbourg naar finale Franse League Cup

‘Einde seizoen voor NAC-huur­ling Bodi Brusselers bij Helmond Sport’

15:47 De kans is aanwezig dat NAC-huurling Bodi Brusselers (20) zijn laatste wedstrijd voor Helmond Sport heeft gespeeld. De aanvallende middenvelder is naar verwachting enkele maanden uit de roulatie met een blessure in zijn lies- en schaamstreek. ,,Een vervelende blessure”, bevestigt Robby Alflen, trainer van Helmond Sport.