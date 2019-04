RBC-trainer Henk Vos versloeg ‘Juve’ al eens en geeft Ajax tip: ‘Irriteer en haal Italianen uit comfortzone’

Het huidige Juventus kent in Cristiano Ronaldo een absolute wereldster. Niet of nauwelijks af te stoppen. In geval van het Feyenoord van Vos was Zidane een vergelijkbaar kopstuk. Toch konden de Rotterdammers de Algerijnse Fransman neutraliseren. ,,Dat zulke spelers boven de rest uitsteken is een gegeven. Maar je moet wel een plan hebben. In geval van Zidane was het strijdmiddel om hem te irriteren. Paul Bosvelt was zijn schaduw en maakte een hoop kleine overtredingen. Langzamerhand begon Zidane steeds meer te zeuren, waardoor hij uit zijn spel raakte. Cristiano is een andere speler, levensgevaarlijk. Maar je moet hem ook uit zijn kracht halen. Ver van je doel verdedigen, dat deed Ajax het eerste duel uitstekend.”