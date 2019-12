RB Leipzig voorlopig aan kop na zesde zege op rij

Overzicht | Internos op schot in restant tegen Dosko, Halsteren houdt Klundert van zich af

19:26 In de laatste reguliere speelronde voor de winterstop zorgde het gure herfstweer voor de nodige afgelastingen in zaterdag 3B. Koploper Halsteren week uit naar het kunstgras waar het runner-up Klundert versloeg. De voorsprong op de concurrenten (die weliswaar minder wedstrijden speelde) nam daardoor toe. Internos kende geen genade voor de zeven overgebleven spelers van Dosko en scoorde zes keer in twintig minuten.