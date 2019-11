RB Leipzig viert feest na comeback, Lyon in de wachtkamer

Leipzig had woensdagavond aan een punt genoeg voor een plek in de volgende ronde, bij een overwinning was de groepswinst zelfs een feit, maar het was hekkensluiter Benfica (vechtend voor het allerlaatste kansje) dat dankzij Pizzi op 0-1 kwam. Na rust werd het zelfs nog erger voor de thuisploeg, omdat Carlos Vinicius voor de 0-2 zorgde. De aansluitingstreffer van Emil Forsberg (uit een strafschop) leek een minuut voor tijd te laat te komen. In de 96ste (!) minuut schoot Forsberg echter ook de 2-2 binnen, waarmee hij voor een ongekend feest zorgde in Leipzig.