RB Leipzig tweede na winst op FC Augsburg

In Hoeven telt op Super Tuesday heel even een ander kampioenschap

9 februari Eens per jaar verandert Nederland onder de rivieren een kleine week in verklede, hossende vulkanen. Waar in plaatsen als Kielegat, Krabbegat en Tullepetaonestad na een aantal dagen de polonaise langzaam aan intensiteit verliest, moet in Peejenland de grote eruptie nog komen. De optocht op dinsdag, 'Super Tuesday', staat bekend als een van de mooiste en meest bijzondere in de regio. Na maanden in het diepste geheim te hebben gewerkt aan hun kleurrijke, imposante kunstwerk, betreden de praalwagens in een schitterende optocht de Hoevense wegen.