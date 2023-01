RB Leipzig nadert Bayern München door zege op Stuttgart

Dominik Szoboszlai zorgde voor beide treffers voor Leipzig. De Hongaar scoorde in de 25e minuut uit een vrije trap. Kort na rust verdubbelde hij de voorsprong. Op aangeven van André Silva schoot hij hard binnen in de linkerhoek.

Stuttgart kwam nog terug tot 2-1. Chris Führich benutte een strafschop in de 68e minuut nadat de scheidsrechter na lang overleg met de VAR had geconstateerd dat Josko Gvardiol hands had gemaakt.