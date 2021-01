RB Leipzig aan kop in Bundesliga na zege in Stuttgart

De Zweedse spelmaker Emil Forsberg had halverwege de eerste helft nog een strafschop gemist namens RB Leipzig. De aan zijn kuit geblesseerde Justin Kluivert ontbrak bij het team van Julian Nagelsmann, die zijn elftal vorig seizoen naar de halve finales van de Champions League loodste. Kluivert heeft naar verwachting nog twee weken nodig om weer fit te zijn.



RB Leipzig gaat nu aan kop in de Bundesliga met 31 punten na 14 van de 34 wedstrijden. Dat is een punt meer dan Bayern München, dat morgenavond (18.00 uur) pas de competitie hervat met de thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05. Zondagmiddag (15.30 uur) staan eerst de nummers zes en vijf nog tegenover elkaar, Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg.



Eerder op de zaterdag had Bayer Leverkusen al de kans om opnieuw aan kop te komen in de Duitse competitie, maar de ploeg van trainer Peter Bosz verloor met 2-1 bij Eintracht Frankfurt. Via een fraaie hakbal van Amien Amiri kwam Leverkusen al na negen minuten op voorsprong, maar Amin Younes en Edmond Tapsoba (eigen goal) zorgden daarna voor de goals voor Eintracht Frankfurt. Leverkusen bleef daardoor op 28 punten steken. Union Berlin, dat mede door een treffer van Sheraldo Becker met 0-2 won bij Werder Bremen, is de verrassende nummer vier in de Bundesliga. Union krijgt op vrijdag 15 januari in Berlijn bezoek van het team van Bosz en Daley Sinkgraven, die vandaag ontbrak vanwege corona.