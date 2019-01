Rayo Vallecano geeft zege nog weg tegen Real Sociedad

NAC-trai­ner Van der Gaag: ‘Willem II had er meer zin in, een kwestie van mentali­teit’

22:13 Hij is niet de man van bombastische uitspraken die dagenlang nadreunen. Machteloos voelt Mitchell van der Gaag zich wel na de aanfluiting in Tilburg waar NAC met 2-0 verliest van Willem II. ,,Ik kan er veel zware termen tegenaan gooien, maar ik denk dat ‘woede’ de goede vorm is om mezelf uit te drukken.”