Raymond van Barneveld zorgt voor stunt in Bahrain na sensationele comeback tegen Luke Humphries

Met videoRaymond van Barneveld heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Bahrain Darts Masters. De Hagenaar, als nummer 29 van de wereld de laagst geplaatste speler bij de laatste acht, klopte de nummer 4 van de Order of Merit Luke Humphries na ene sensationele comeback. De Hagenaar won na een achterstand van 5-1 met 6-5.

Barney was het toernooi gisteren begonnen met een overtuigende zege op de Japanner Yuki Yamada (6-2). In de halve finale neemt Van Barneveld, die tegen Humphries tot een gemiddelde kwam van 101.1, het later vanavond op tegen wereldkampioen Michael Smith. Ook de finale in Bahrein is nog vanavond.

In tegenstelling tot Humphries plaatste Smith zich namelijk wel gewoon voor de halve finales in Bahrain. De wereldkampioen klopte in de eerste kwartfinale van de dag de Belg Dimitri van den Bergh (6-4), die Smith liet ontsnappen door het missen van veel dubbels. Michael van Gerwen ontbreekt in Bahrain. De verliezend WK-finalist geniet van een vakantie.

De Bahrain Darts Masters is het eerste toernooi van de World Series of Darts in 2023. Volgende week is in Kopenhagen deel twee met de Nordic Darts Masters.

Programma en uitslagen Bahrain Darts Masters

Kwartfinales

• Michael Smith - Dimitri Van den Bergh 6-4

• Luke Humphries - Raymond van Barneveld 5-6

• Peter Wright - Rob Cross

• Gerwyn Price - Jonny Clayton



Halve finales

• Smith - Van Barneveld

• Wright/Cross - Price/Clayton



Finale



Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Dave Allen/PDC

Volledig scherm Michael Smith bij zijn opkomst in Bahrain. © Dave Allen/PDC