Raymond van Barneveld zorgt voor spektakel in zenuwslopend duel met Ian White in München

Van Barneveld zorgde voor veel spektakel aan de oche tegen White. Hoewel ‘Barney’ lang het betere gemiddelde had, eindigden de eerste 8 (!) legs in een break 4-4. Dat was mede dankzij een 113-finish en een plotse 161-finish van White. Ook Van Barneveld liet een indrukwekkende finish zien door onder druk 124 uit te gooien. Pas in de 9de leg wist de Engelsman zijn eigen leg te houden, nadat Barney de bullseye had gemist op een 170-finish.



De Hagenees gaf echter niet op en forceerde een beslissende leg met een geniale 131-finish. Maar na al die enorme finishes begonnen beide darters in elfde en laatste leg plots dubbels te missen. White miste 4 matchdarts en bij Barney was zijn 6de pijl voor de wedstrijd pas raak: 6-5. Ondanks die laatste leg was Van Barnevelds driepijlengemiddelde nog 102,49. Morgen zal de vijfvoudig wereldkampioen dat niveau weer nodig hebben tegen Gerwyn Price.

Jeffrey de Zwaan beleefde ook een zenuwslopende wedstrijd in de eerste ronde, maar bleef in de laatste leg juist koel. Lang leek de 27-jarige De Zwaan namelijk af te stevenen op een vroege exit bij het Euro Tour toernooi in München. The Black Cobra zag Brendan Dolan snel op een 3-0 voorsprong komen.



Maar bij een 4-1 achterstand begon de ervaren Dolan enkele dubbels te missen en profiteerde De Zwaan direct. De nummer 94 van de wereldranglijst kwam terug tot 5-5 en liet vervolgens de zaal ontploffen met een knappe 150-finish voor de winst: 6-5.

Ook Berry van Peer heeft zonder problemen de tweede ronde bereikt. De Nederlander was aan de oche in München met 6-1 te sterk voor Nederlandse Amerikaan Jules van Dongen.

De 26-jarige Van Peer bouwde in zijn duel met Van Dongen snel een voorsprong op, mede dankzij een indrukwekkende 130-finish in de derde leg. De nummer 159 van de PDC wereldranglijst noteerde over het hele duel een gemiddelde van 97.21 en had een indrukwekkend finishpercentage van liefst 75 procent. Van Dongen kon niet in de wedstrijd komen, creëerde weinig kansen op de dubbels en gooide slechts 83.97 gemiddeld.

Volledig scherm Berry van Peer. © Lawrence Lustig/PDC

Vincent van der Voort kwam tijdens de avondsessie in actie en verloor direct. Welshman Jim Williams was, ondanks een fraaie 164-finish van ‘The Dutch Destroyer’, met 6-3 te sterk. Raymond van Barneveld komt later vanavond nog in actie. Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert hadden een bye voor de eerste ronde en komen zondag in actie. Michael van Gerwen heeft zich afgemeld voor het toernooi.

Uitslagen middagsessie

• Jules van Dongen - Berry van Peer 1-6

• Alan Soutar - Lee Evans 2-6

• Matt Campbell - Callan Rydz 3-6

• Mario Vandenbogaerde - Adam Warner 4-6

• Andy Boulton - Keane Barry 3-6

• Scott Waites - Dragutin Horvat 4-6

• Brendan Dolan - Jeffrey de Zwaan 5-6

• Andrew Gilding - Tytus Kanik 6-1

Uitslagen avondsessie

• Jim Williams - Vincent van der Voort 6-3

• Daryl Gurney - Cameron Menzies 4-6

• Simon Whitlock - Steve Beaton 5-6

• Ross Smith - Florian Hempel 6-1

• Robert Owen - Liam Mandl-Lawrence 5-6

• Ian White - Raymond van Barneveld 5-6

• Chris Dobey - Tony Martinez 6-1

• Gabriel Clemens - Oskar Lukasiak

