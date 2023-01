Raymond van Barneveld zonder problemen ronde verder in Bahrein, nu wacht Luke Humphries

Raymond van Barneveld is het dartsseizoen begonnen met een overwinning op Yuki Yamada in de Bahrein Darts Masters. Op het Formule-1 circuit was de vijfvoudig wereldkampioen met 6-2 te sterk voor zijn Japanse tegenstander. Morgen wacht de eerste échte test voor de Hagenees: Luke Humphries.

Na weken lang darts in een dampend Alexandra Palace was de zaal in Bahrein even wennen. Een half lege tent, maar met hier en daar fans met een afzetkegel op hun hoofd en een enkele Captain Jack Sparrow was er nog enige sprake van een darts-sfeertje. Maar zij die probeerden een nummer te zingen met de zaal, kwamen van een koude kermis thuis. ‘Stand up of you love the darts’ moet nog even landen in Bahrein.

Voor Van Barneveld was de tent vol airco's op het racecircuit in de oliestaat de plek waar hij zijn eerste podiumwedstrijd van het jaar won. De 55-jarige Nederlander werd op het WK uitgeschakeld door Gerwyn Price, maar had geen partij vanavond aan de Japanner Yuki Yamada: 6-1. Het gemiddelde van ‘Barney’ was prima (98,16) en maar dankzij uitstekende finishes kwam zijn zege op geen enkel moment in gevaar. Toch was Van Barneveld zichtbaar teleurgesteld in zichzelf met enkele worpen, mogelijk in de wetenschap dat hij morgen tegen Luke Humphries zijn allerbeste spel moet laten zien om te kunnen winnen.

Fascinerende Abiabi maakt het Van den Bergh moeilijk

Het dartsfestijn van Bahrein werd geopend met een ware ‘clash’ tussen de Filipijn Alain Abiabi en Dimitri van den Bergh. De laatstgenoemde Belg beleefde in halve finales van het WK darts een pijnlijke exit na een ijzersterk optreden van Michael van Gerwen (6-0 in sets).

Zijn eerste partij na het WK liep echter ook niet soepel. Zowel voor ‘Dancing Dimi’ als de doorgewinterde dartsfan zal het even wennen zijn geweest aan Abiabi, die zijn debuut op het podium maakte. De Filipijn kwam namelijk met de muziek van Eminem stampend door de speakers in een shirt van de Verenigde Arabische Emiraten het podium op, omdat hij woonachtig is in Dubai. Maar niet alleen dat was uniek, ook zijn manier van gooien was buitengewoon.

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar. De 41-jarige darter heeft het ritueel om eerst één of twee schijnworpen te doen met een lege hand, om vervolgens de pijl op zijn duim te balanceren en tegen zijn wijsvinger te laten leunen. Op die manier duwt hij als het ware de pijl richting het bord.

En dat werkte. Abiabi wist zich na een matige start terug te vechten in het duel met Van den Bergh en dwong een beslissende leg af. Op een 126-finish kreeg hij een pijl voor de wedstrijd, maar hij liet zijn Belgische tegenstander met de schrik vrij komen: 6-5.

Programma en uitslagen

• Dimitri van den Bergh - Alain Abi-Abi 6-5

• Rob Cross - Nitin Kumar 6-2

• Luke Humphries - Man Lok Leung 6-3

• Gerwyn Price - Paul Lim 6-2

• Peter Wright - Toru Suzuki 6-3

• Michael Smith - Abdulnaser Yusuf 6-1

• Raymond van Barneveld - Yuki Tamada 6-2

• Jonny Clayton - Bassim Mahmood

Tour Card voor Sparidaans Jeffrey Sparidaans heeft zich vanmiddag voor het eerst in zijn carrière een Tour Card weten te bemachtigen. De Nederlander was de eerste die via het grote Q-school toernooi in Duitsland een finale won. In de laatste ronde was hij met 6-2 te sterk voor Ronny Huybrechts. 128 darters krijgen een Tour Card, die toegang geeft tot de ProTour van de PDC. Daarbij krijgen deze darters meer kansen om zich te kwalificeren voor grote toernooien en te stijgen op de Order of Merit. Een Tour Card is twee jaar geldig. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

