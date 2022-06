Raymond van Barneveld wint herhaling legendarische WK-finale, maar vliegt er daarna snel uit

Van Barneveld speelde in de jaren negentig enkele legendarische partijen tegen Burnett. In 1995 verloor de Nederlander zijn eerste WK-finale in de BDO met 6-3 van de Welshman. Drie jaar later nam Van Barneveld wraak door Burnett in de finale met 6-5 te verslaan en zo zijn eerste van in totaal vijf wereldtitels te veroveren.



Die twee finales tussen Van Barneveld en Burnett vormden het startschot van de enorme populariteit van de dartssport in Nederland. Beide mannen vertonen bijna dertig jaar later dus nog altijd hun kunsten in het profcircuit. Ze zijn inmiddels allebei 55 jaar oud.