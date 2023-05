Raymond van Barneveld staat geen leg af aan UK Open-winnaar, Danny Noppert verrast door landgenoot

Van Barneveld noteerde tegen de Engelsman Gilding, 24ste op de wereldranglijst, een gemiddelde van bijna 93. Gilding kwam met iets meer dan tachtig niet in de buurt. Barney, in de eerste ronde al te sterk voor Liam Maendl-Lawrance (6-3) treft Luke Humphries of Chris Dobey voor een plaats bij de laatste acht.



Michael van Gerwen ontbreekt bij het negende PDC Euro Tour-toernooi. Mighty Mike neemt rust nadat hij donderdag de titel pakte in de Premier League.



Noppert

Voor Danny Noppert duurde de European Darts Grand Prix slechts één partij. The Freeze, achtste op de wereldranglijst, was in Sindelfingen niet opgewassen tegen landgenoot Gian van Veen. Het werd 6-4 voor de nummer 97 van de wereld.



In de eerste ronde was Van Veen ook al te sterk voor een landgenoot. Toen won hij met 6-5 van Jermaine Wattimena. Tegen Noppert zette Van Veen een gemiddelde neer van bijna 99, tegenover iets meer dan 93 van The Freeze. In de achtste finales neemt Van Veen het morgen op tegen Josh Rock. Noppert en Van Duijvenbode mochten de eerste ronde overslaan vanwege hun positie op de wereldranglijst.



Van Duijvenbode

Van Duijvenbode, de nummer elf van de wereld, trof Daryl Gurney, 28ste op de wereldranglijst. Aubergenius keek al snel aan tegen een ruime achterstand van 4-1. Enkele legs later haalde Gurney via dubbel achttien de zege binnen: 6-2.



Van Duijvenbode kwam uit op een gemiddelde van bijna 91, tegenover 88,88 van Gurney. Vooral bij het finishen op de dubbels liet de Nederlander het afweten: 15,38 procent om zestig procent.



Kleermaker

Martijn Kleermaker was in Sindenfingen niet opgewassen tegen oud-wereldkampioen Rob Cross: 2-6. De Nederlander was in de eerste ronde nog te sterk voor Alan Soutar (6-4).



Tegen Cross pakte Kleermaker nog de eerste leg, maar vervolgens pakte Voltage vier legs op rij. Die achterstand kwam de Dutch Giant niet meer te boven.

Programma en uitslagen

Middagsessie

Josh Rock - Keegan Brown 6-0

Dave Chisnall - Pascal Rupprecht 6-2

Ross Smith - Steve Beaton 6-0

Ryan Searle - Madars Razma 1-6

Rob Cross - Martijn Kleermaker 6-2

Danny Noppert - Gian van Veen 4-6

Damon Heta - Adam Smith-Neale 6-3

Dirk van Duijvenbode - Daryl Gurney 2-6



Avondsessie (vanaf 19.00 uur)

Andrew Gilding - Raymond van Barneveld 0-6

Nathan Aspinall - José de Sousa 6-3

Luke Humphries - Chris Dobey 6-5

Gerwyn Price - Ricky Evans 6-2

Joe Cullen - Josh Payne

Martin Schindler - Gabriel Clemens

Jonny Clayton - Ross Montgomery

Dimitri Van den Bergh - Krzysztof Ratajski

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

