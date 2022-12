Raymond van Barneveld pakt kansen niet en buigt voor Gerwyn Price in derde ronde WK darts

De koude oorlog begon al vroeg op de avond, toen Raymond van Barneveld een belletje kreeg van een woordvoerder van de PDC met de mededeling dat zijn tegenstander mogelijk een koptelefoon zou dragen tijdens de wedstrijd, zo had hij de dartbond laten weten. Gerwyn Price wordt na een paar akkefietjes op het podium namelijk al een paar jaar massaal uitgejouwd door het publiek. Hij zou zich daarvoor willen afschermen met de oorbeschermers.

Maar toen de darters het podium op stapten voor hun derderondepartij, was er geen koptelefoon te bekennen. Zou het verhaal Barney uit z’n evenwicht hebben gebracht? Was dat het doel van Price? Met zijn eerste beurt leek de Hagenaar het tegendeel te bewijzen: meteen een maximale score van 180.

Van korte duur

Maar het plezier was van korte duur. Price pakte in-no-time de eerste twee sets en legde zo de basis. Vooraf was de Nederlander nog nog positief gestemd en dat is bij Van Barneveld lang niet altijd het geval. Maar hij wist Price onlangs dan ook twee keer te verslaan bij de Grand Slam of Darts, ,,Hij heeft sowieso nog nooit van mij gewonnen op het tv-podium”, stelde Barney vastberaden op de middag voor de wedstrijd.

Niet alleen die twee recente zeges van Van Barneveld op Price gaven de Nederlander een boost, hij had ook de wetenschap dat hij altijd de derde ronde van het WK zonder kleerscheuren doorkwam als hij die haalde, elf keer maar liefst. En in de vorige ronde kwam Barney ondanks wat tegenwerking van een Chinees garnalenbrood tot een prima gemiddelde van 95.18, hoger dan dat van Price in diens partij (92.18). Beiden wonnen met 3-1.

Klasse

Maar The Iceman deed zijn bijnaam eer aan en omzeilde de Haagse klip koeltjes met hoge scores en nauwelijks haperingen op de dubbels. Tussendoor liet Barney af en toe wat van zijn klasse zien - bijvoorbeeld door 125 en 147 uit te gooien - maar de vogel uit Wales was gevlogen en niet meer in te halen. Zeker toen Barney één kans miste om terug te komen tot 2-1 in sets, maar het een paar tellen later toch 3-0 stond voor Price, die zijn eerste matchdart direct benutte: 4-0.

Voor Van Barneveld is het uiteraard geen schande om uit het toernooi te zijn gestoten door Price, al had hij zich deze avond heel anders voorgesteld.

WK darts

De finale is op 3 januari.

