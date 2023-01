Raymond van Barneveld komt net tekort tegen Michael Smith in Bahrain

Barney blikt terug op strijd om een tourkaart: ‘Een voormalig wereldkam­pi­oen die meedoet... Dan wil je niet verzaken’

Raymond van Barneveld kreeg, toen hij in hij in 2006 de overstap van amateurbond BDO naar profbond PDC maakte, een tourkaart cadeau van zijn nieuwe 'werkgever’. Nadat hij begin 2019 een punt achter zijn carrière had gezet, kwam hij daar al binnen een jaar op terug. Dit keer kreeg hij echter geen tourkaart. En dus moest hij er begin 2021 voor knokken op Q School. Een terugblik met de hoofdrolspeler op die strijd.

8 januari