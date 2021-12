Raymond van Barneveld druipt af na vele gemiste dubbels en slaat interviews even over

De nederlaag was een klap voor Van Barneveld, die zich in de eerste ronde probleemloos had ontdaan van Lourence Ilagan en vol vertrouwen was begonnen aan zijn partij tegen Cross. Na afloop verliet hij met gebogen hoofd het podium. De Hagenaar gaf te kennen dat hij voorlopig even geen trek heeft in interviews.



Van Barneveld kende nog wel een daverende start in het kolkende Alexandra Palace. De vijfvoudig wereldkampioen brak Cross in de eerste leg met een imponerende 13-darter en hield vervolgens zijn eigen leg via een maximale 170-finish. De eerste set ging met 3-1 naar de Nederlander, die prima scoorde maar slordig was op zijn dubbels.



Waar Cross het gaspedaal daarna dieper indrukte, viel het niveau van Van Barneveld wat terug. Het resulteerde erin dat de tweede set vrij eenvoudig door de 31-jarige Engelsman werd gewonnen. Een onvervalste dartskraker tussen twee oud-wereldkampioenen leek zich te ontspinnen voor de ogen van het enthousiaste publiek in ‘Ally Pally’