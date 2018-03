Rashford schiet Man Utd naar zege op aartsrivaal Liverpool

Bij The Reds was er een basisplaats voor centrumverdediger Virgil van Dijk, die een ongelukkige rol zou spelen. De weer fitte Georginio Wijnaldum moest op zijn beurt genoegen nemen met een plek op de reservebank. Voor Daley Blind was er aan de andere kant bij The Red Devils zelfs helemaal geen plek in de wedstrijdselectie. Naast het feit dat hij wat uit de gratie is geraakt bij Mourinho, kampt hij de naweeën van een blessure.



Van Dijk moest na een klein kwartiertje van dichtbij toekijken hoe de thuisploeg op voorsprong kwam. De jonge aanvaller Rashford trok vanaf de linkerflank fraai naar binnen door de bal achter zijn standbeen mee te nemen, vleugelverdediger Trent Alexander-Arnold daarmee hulpeloos achterlatend. Met rechts joeg Rashford de bal vervolgens overtuigend in de lange hoek.