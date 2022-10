Rapport beticht Franse politie van crimineel gedrag bij Champions League-finale

Vierde klasse D Raamsdonk wint in extremis van Right-oh: matchwin­ner in Lederhose de kantine in

Vanwege de oktoberfeesten in de kantine op sportpark Den Uilendonck in Raamsdonk was er een geweldige feeststemming. Door het winnende doelpunt in de 96ste minuut van aanvoerder Lars van Strien van de thuisploeg werd de feestvreugde nog groter: 2-1.

16 oktober