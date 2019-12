Rapinoe pakt met Ballon d’Or Féminin wéér een prijs

Er waren drie speelsters van de Oranje Leeuwinnen genomineerd voor de Gouden Bal voor vrouwen: Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sari van Veenendaal. Miedema werd vijfde, Van Veenendaal elfde en Martens veertiende.



Eerder werd Rapinoe al gekroond tot beste speelster én topscorer op het WK 2019 in Frankrijk waar ze met de Verenigde Staten wereldkampioen werd. Vervolgens werd ze op het FIFA-gala verkozen tot The Best FIFA Women’s Player.



Lucy Bronze en Megan Rapinoe volgden op plaats twee en drie in de verkiezing. De prijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt en toen was de Noorse Ada Hegersberg de winnares.



Dit waren alle genomineerden:

Kosovare Asllani (Zweden/Tacón)

Sarah Bouhaddi (Frankrijk/Olympique Lyon)

Lucy Bronze (Engeland/Olympique Lyon)

Nilla Fischer (Zweden/Linköpings)

Pernille Harder (Denemarken/VfL Wolfsburg)

Tobin Heath (VS/Thorns)

Ada Hegerberg (Noorwegen/Olympique Lyon)

Amandine Henry (Frankrijk/Olympique Lyon)

Sofia Jakobsson (Zweden/Tacón)

Sam Kerr (Australië/Chicago Red Stars & Perth Glory)

Rose Lavelle (VS/ Washington Spirit)

Dzsenifer Marozsán (Duitsland/Olympique Lyon)

Marta (Brazilië/Orlando Pride)

Lieke Martens (Nederland/Barcelona)

Vivianne Miedema (Nederland/Arsenal)

Alex Morgan (VS/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (VS/Reign FC)

Wendie Renard (Frankrijk/Olympique Lyon)

Sari van Veenendaal (Nederland/Atlético Madrid)

Ellen White (Engeland/Manchester City)