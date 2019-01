Raonic dankt regen en wint epische strijd van Wawrinka

De partij werd tijdens de derde set even onderbroken vanwege de regen. Toen het dak van het grootste stadion op Melbourne Park was gesloten, trok Raonic de partij naar zich toe. ,,Stan serveerde enorm sterk toen het dak open was’', zei de Canadees. ,,Ik had het zwaar. Voor mij was het fijn dat het indoor werd, daarin ben ik iets beter. Bedankt voor de regen! We hebben vier uur op de baan gestaan, maar het voelt alsof het in 15 minuten voorbij was. Door alle adrenaline vergeet je snel.’’



Wawrinka won de Australian Open in 2014 en bereikte daarna nog twee keer de halve finales in Melbourne. Door fysieke problemen is de 33-jarige Zwitser afgelopen jaar weggezakt op de wereldranglijst.



In de derde ronde wacht voor Raonic, die in 2016 de halve finale van de Australian Open haalde, een duel met de winnaar van de wedstrijd tussen Hyeon Chung en Pierre-Hugues Herbert. Die partij is nog bezig.