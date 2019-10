Ranieri aan de slag bij Sampdoria, wéér als opvolger van Di Francesco

LIVE | Dolberg bankzitter bij Denemarken voor belangrijk duel tegen Zwitser­land

17:45 In Kopenhagen neemt Denemarken het vanavond in de EK-kwalificatie op tegen Zwitserland. De Denen zijn de nummer twee in groep D, de Zwitsers volgen met een punt en een wedstrijd minder. Beide landen azen op een overwinning in de jacht op koploper Ierland.