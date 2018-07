Rangnick weer een jaar trainer bij RB Leipzig

Zege op Pliskova Indrukwek­ken­de Bertens slaat zich naar kwartfina­le Wimbledon

15:41 Met een zakelijke overwinning (6-3, 7-6 (1)) op Karolina Pliskova dendert Kiki Bertens (26) door op Wimbledon. Ze staat in de kwartfinale, voor het eerst in haar carrière en als eerste Nederlander sinds Michaëlla Krajicek in 2007.